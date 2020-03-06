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Японец попробовал российские глазированные сырки и поделился впечатлениями

, 21:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Японец попробовал российские глазированные сырки и поделился впечатлениями
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Виктор Лисицын

Японец в соцсети рассказал о необычном лакомстве, которое ему довелось попробовать. Житель Страны восходящего солнца впервые столкнулся с российскими глазированными сырками.

Японец признался, что не может подобрать слова, чтобы описать вкус столь необычного для его нации десерта. По словам иностранца, глазированный сырок похож на «премиальный сыр в шоколаде». Гурман признался: чтобы вкус продукта полностью раскрылся, он поместил его в микроволновку. Россияне в комментариях порадовались тому, что японцу настолько понравилось лакомство, но посоветовали ему в следующий раз не экспериментировать с нагреванием сырка.

АБ

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