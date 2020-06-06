Лукашенко заявил о нескольких «пандемиях» в Белоруссии

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6 июня 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Александр Лукашенко. Фото: соцсети

Белорусский лидер Александр Лукашенко обратился к жителям страны и призвал из «красиво» преодолеть непростой период и разом победить несколько «пандемий».

Лукашенко отметил, что постепенно Белоруссия решает проблему с распространением коронавирусной инфекции, во многих городах ситуацию можно назвать благополучной. Он призвал граждан не забывать о мерах предосторожности и чаще бывать на свежем воздухе.

«Мы должны красиво пройти этот период и победить четыре-пять пандемий, которые сегодня бродят по нашей стране, - в области здравоохранения, политики, экономики, инфопандемию. Мы их преодолеем. Не такие проблемы преодолевали», - заявил Лукашенко.