В Белоруссии сформировано новое правительство

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4 июня 2020, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг Белоруссии. Фото: pixabay.com

Белорусский президент Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства страны. Прежнее было отправлено в отставку в среду, 3 июня. При этом некоторые министры сохранили свои должности.

На прежних постах остались министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, министр внутренних дел Юрий Караев, министр иностранных дел Владимир Макей, министр энергетики Виктор Каранкевич, а также глава Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик. Помимо того, должность премьер-министра Белоруссии получил глава Госвоенпрома Роман Головченко.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии нужно развивать внешнюю торговлю и выходить на новые рынки.