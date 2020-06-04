В Белоруссии сформировано новое правительство

Белорусский президент Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства страны. Прежнее было отправлено в отставку в среду, 3 июня. При этом некоторые министры сохранили свои должности.
На прежних постах остались министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, министр внутренних дел Юрий Караев, министр иностранных дел Владимир Макей, министр энергетики Виктор Каранкевич, а также глава Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик. Помимо того, должность премьер-министра Белоруссии получил глава Госвоенпрома Роман Головченко.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии нужно развивать внешнюю торговлю и выходить на новые рынки.