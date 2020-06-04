Лукашенко решил избавить Белоруссию от зависимости от российского рынка

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4 июня 2020, 20:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Александр Лукашенко. Фото: соцсети

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране нужно решать вопрос зависимости от российского рынка. Президент намерен наращивать экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Лукашенко подчеркнул, что если в стране нет экспорта, то нет и валюты. «Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки», - заявил он в ходе совещания с новым составом правительства.

Президент Белоруссии добавил, что страна не может развиваться за счет внутренней торговли, а потому необходимо искать новые рынки.

Ранее Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии.