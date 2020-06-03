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Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

, 19:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Вечером в среду, 3 июня, стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства страны. Соответствующий указ уже подписан.

С 2018 года белорусский Совет министров возглавляет Сергей Румас. Ранее лидер Белоруссии заявил о планах подготовить новый состав правительства до президентских выборов, которые должны состояться 9 августа текущего года.

Александр Лукашенко также заверил, что подавляющее большинство действующих членов Совета министров сохранят свои должности. Известно, что на рассмотрение белорусского лидера уже внесены предложения по новому составу правительства.

ЕТ

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