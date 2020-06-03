Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Вечером в среду, 3 июня, стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства страны. Соответствующий указ уже подписан.
С 2018 года белорусский Совет министров возглавляет Сергей Румас. Ранее лидер Белоруссии заявил о планах подготовить новый состав правительства до президентских выборов, которые должны состояться 9 августа текущего года.
Александр Лукашенко также заверил, что подавляющее большинство действующих членов Совета министров сохранят свои должности. Известно, что на рассмотрение белорусского лидера уже внесены предложения по новому составу правительства.