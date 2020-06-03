Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Аргументы Недели → В мире 13+

3 июня 2020, 19:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Вечером в среду, 3 июня, стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства страны. Соответствующий указ уже подписан.

С 2018 года белорусский Совет министров возглавляет Сергей Румас. Ранее лидер Белоруссии заявил о планах подготовить новый состав правительства до президентских выборов, которые должны состояться 9 августа текущего года.

Александр Лукашенко также заверил, что подавляющее большинство действующих членов Совета министров сохранят свои должности. Известно, что на рассмотрение белорусского лидера уже внесены предложения по новому составу правительства.