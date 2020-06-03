Эксперт: Лукашенко пытается переформатировать основную схему противостояния

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3 июня 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается переформатировать основную схему противостояния на фоне массовой поддержки оппозиции. Так считает белорусский политолог Валерий Карбалевич.

«Вместо схемы «народ против Лукашенко», он пытается сформулировать другую – «Москва против Лукашенко», – говорит эксперт.

По его словам, Лукашенко сформулировал такую идею, что угроза независимости и угроза майдана исходит не от белорусского народа, а фактически из Москвы.

«Еще в субботу он объявил, что Тихановский и Бабарико это пророссийские кандидаты, они ведут кампанию за российские деньги, и что это след Москвы. Таким образом, президент выступает в образе защитника суверенитета Беларуси от коварной Москвы», – говорит Карбалевич.

Он также напомнил, что известный белорусский провластный блогер написал, что «сегодня противостояние такое: патриоты против коллаборационистов».

«Патриоты, как мы понимаем, это Лукашенко, а коллаборационисты – Тихановский и Бабарико, а кто их купил – это Россия», - резюмирует эксперт.