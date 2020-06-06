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Японский врач предупредил, что вторая волна COVID-19 может начаться даже летом

, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Японский врач предупредил, что вторая волна COVID-19 может начаться даже летом
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Инфекционист из Японии Акихиро Сато уверен, что вторая волна распространения коронавируса COVID-19 начнется с вероятностью в 90%. Он отметил, что это не обязательно случится в холодное время года – повторная вспышка заболеваемости может произойти в любой момент, даже через пару недель.

Сато считает, что человечеству крупно повезет, если второй волны не будет. По его словам, не стоит летом расслабляться и быть уверенными, что летом обострения ситуации не может быть из-за теплой погоды.

«В Азии в Таиланде, в Южной Америке в Бразилии заражения происходят, несмотря на жару. Поэтому вероятность того, что летом коронавирус исчезнет, очень мала. Думаю, что температура воздуха или влажность здесь ни при чем», - заявил инфекционист.

АБ

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