Принц Уильям тайно помогал британцам, попавшим в беду

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6 июня 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: соцсети

Принц Великобритании Уильям в тайне некоторое время проработал в службе доверия, сотрудники которой круглосуточно общались с гражданами, оказавшимися в кризисной ситуации.

Герцогу Кембриджскому пришлось пройти обучение наравне с остальными волонтерами, прежде чем приступить к работе. Отмечается, что большую часть нуждающихся в помощи организации составляют представители этнических меньшинств.

Во время пандемии коронавируса и супруга принца Уильяма герцогиня Кейт тоже попробовала себя в роли волонтера. Она по телефону общалась с изолированными из-за COVID-19 гражданами, которым требовалась поддержка.