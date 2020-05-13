В отношениях принцев Уильяма и Гарри заметили потепление

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13 мая 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Гарри и дети. Фото: соцсети

Британские СМИ сообщают о том, что в отношениях между братьями-принцами Уильямом и Гарри наступили положительные изменения. Ранее между братьями произошел разлад. Согласно слухам, причиной стала супруга Гарри Меган Маркл.

Предполагается, что улучшению отношений между Уильямом и Гарри поспособствовала болезнь их 71-летнего отца принца Чарльза, у которого врачи диагностировали коронавирус.

«Я знаю, что Гарри и Уильям постоянно созваниваются по телефону. Они также созванивались по видеосвязи на дни рождения детей. Сейчас с принцем Чарльзом все в порядке, но именно эта ситуация заставила братьев возобновить общение», - считает королевский эксперт Кэти Николл.