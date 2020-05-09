Принц Уильям и герцогиня Кейт поздравили ветеранов с 75-летием окончания войны

Аргументы Недели → В мире 13+

9 мая 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

принц Уильям и герцогиня Кэтрин, Foto: Frank Sorge, via www.imago/www.imago-images.de

В Великобритании в минувшую пятницу, 8 мая, праздновали окончание Второй мировой войны. Принц Уильям и его супруга герцогиня Кэтрин поздравили ветеранов, но сделали это не лично, а по видеосвязи.

Супружеская пара вышла на связь с домом престарелых в Восточном Сассексе, где проводился праздник по случаю годовщины победы.

Ветераны рассказали Уильяму и Кейт различные истории о войне. Герцогиня в свою очередь вспомнила о своей бабушке. Также муж и жена сообщили, что их старшие дети – принц Джордж и принцесса Шарлотта – к празднику разучили песню We'll Meet Again.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)8 Май 2020 в 12:55 PDT