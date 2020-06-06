Экс-министр развития экономики Украины рассказал, как Тимошенко обманула МВФ

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6 июня 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Юлия Тимошенко, фото: Alexander Kosarev, globallookpress.com

Бывший министр развития экономики Украины Тимофей Милованов считает, что из-за бывшего премьера Юлии Тимшенко у нынешних украинских властей могут быть проблемы с Международным валютным фондом.

По словам Милованова, Тимошенко во время премьерства на Украине в 2008 году не дала движения реформе, которую пообещала МВФ. Экс-министр считает, что МВФ не верит Украины после того обмана, поэтому теперь и ставит условия, без выполнения которых выдача кредита Киеву невозможна.

Милованов заявил, что первый транш Украине МВФ давал вообще без условий. Но это изменилось после того, как премьер-министр Юлия Владимировна Тимошенко надавала обещаний, деньги зашли, а она "кинула" Международный валютный фонд, откатив ту реформу, которую обещала. По его мнению, после этого Киеву не доверяют.

Тимошенко стала долларовой миллионершей. Оказывается, нью-йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила Тимошенко не менее 11 миллионов долларов.