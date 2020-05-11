Как Тимошенко стала долларовой миллионершей

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11 мая 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: New York Times

Юлия Тимошенко, фото: Alexander Kosarev, globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Украины, лидир партии "Батьковщина", экс-премьер Юлия Тимошенко стала долларовой миллионершей. Оазывается, нью-йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила Тимошенко не менее 11 миллионов долларов, чтобы избежать с ней судебного разбирательства.

Украинский политик обвиняла американскую юридическую компанию в том, что фирма содействовала ее политическому преследованию. Бывший украинский премьер вместе со своим адвокатом Сергеем Власенко обратились в юридическую фирму Reid Collins & Tsai, чтобы изучить возможности подать в суд на Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Позже каждый из них получил по 5,5 миллионов долларов. Власенко также предъявлял претензии в политическом преследовании со стороны правительства Виктора Януковича.

В декларации Юлии Тимошенко ранее появилась запись о получении дохода в размере 148,34 миллиона гривен (около 5,5 миллиона долларов) в виде компенсации убытков, понесенных от политических гонений в период с 2011 по 2014 год. Она не стала комментировать подробности получения этой суммы.