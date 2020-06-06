Жителям Пекина власти города раздадут деньги на шоппинг

Жители Пекина получат от государства деньги на шоппинг. Власти столицы Китая решили простимулировать экономику и поддержать населения, раздав людям порядка 1,7 миллиардов долларов на покупки в магазинах.
Стало известно, что власти Пекина собираются выпустить ваучеры, которые можно будет потратить на культурный досуг, туризм, образование, занятия спортом и продукты. При этом использовать подарок государства нужно в течение двух недель.
Отмечается, что это не первый подобный случай в Китае. Данная акция уже прошла в некоторых городах страны. В Пекине ваучеры будут раздавать 6, 13, 20 и 27 июня.