Жителям Пекина власти города раздадут деньги на шоппинг

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6 июня 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Копилка. Фото: pixabay.com

Жители Пекина получат от государства деньги на шоппинг. Власти столицы Китая решили простимулировать экономику и поддержать населения, раздав людям порядка 1,7 миллиардов долларов на покупки в магазинах.

Стало известно, что власти Пекина собираются выпустить ваучеры, которые можно будет потратить на культурный досуг, туризм, образование, занятия спортом и продукты. При этом использовать подарок государства нужно в течение двух недель.

Отмечается, что это не первый подобный случай в Китае. Данная акция уже прошла в некоторых городах страны. В Пекине ваучеры будут раздавать 6, 13, 20 и 27 июня.