Пушков предположил, когда в США закончатся бунты

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6 июня 2020, 07:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

Алексей Пушков. Фото: соцсети

Сенатор Совфеда Алексей Пушков предположил, как могут в дальнейшем развиваться события в США, связанные со смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

Пушков уверен, что ситуация придет в норму еще до выборов президента, однако всем виновным в случившемся придется ответить за свои поступки по всей строгости. Парламентарий добавил, что это все равно не спасет от подобных протестов в будущем.

«В США этническая "бомба" взрывается регулярно. Поэтому не думаю, что мы находимся на пороге американской социальной революции. На мой взгляд, протесты начнут успокаиваться — мародеров обуздают, хулиганов посадят», - сказал сенатор.