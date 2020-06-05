В ВВС Британии заявили о «перехвате» российских самолетов над Балтийским морем

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5 июня 2020, 21:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

морской бинокль, pixabay.com

В Королевских военно-воздушных силах Великобритании вечером в пятницу, 5 июня, заявили, что истребители второй раз за неделю вылетали для "перехвата" российских военных самолетов в небе над акваторией Балтийского моря.

В пресс-службе британских ВВС уточнили, что истребители Typhoon, которые размещены на территории Литвы в рамках миссии Североатлантического альянса по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, второй раз за текущую неделю "перехватили российские самолеты" у берегов Балтийского моря. Первый раз это произошло 4 июня.

Британские военные утверждают, что истребители страны приблизились к летательным аппаратам и смогли их идентифицировать.