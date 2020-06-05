Байден: 10-15 процентов американцев – «не очень хорошие люди»

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5 июня 2020, 20:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Джо Байден, ImagePressAgency/face to face

Наиболее вероятный кандидат на участие в президентской гонке в США от Демократической партии Джо Байден в пятницу заявил, что 10-15 процентов американцев являются "не очень хорошими людьми".

В ночь на пятницу, 5 июня, Байден в рамках виртуальной встречи с молодежью, посвященной протестам в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией, подчеркнул, что часть американцев – "не очень хорошие люди", однако по ним нельзя судить всю страну.

Политик подчеркнул, что подавляющее большинство граждан Соединенных Штатов – достойные люди. "Мы должны апеллировать к этому", – заключил Джо Байден.