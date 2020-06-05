Зеленский обсудил с Папой Римским ситуацию в Донбассе

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5 июня 2020, 20:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Папа Римский, Vatican Media/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках телефонного разговора по телефону с Папой Римским Франциском обсудил ситуацию в Донбассе. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе украинского лидера.

В рамках беседы Владимир Зеленский обратился к понтифику за помощью в освобождении заключенных, "незаконно удерживаемых" на неподконтрольной Киеву территории, а также украинцев, находящихся в РФ.

Согласно последней информации пресс-службы украинского президента, Папа Римский выразил главе Украины благодарность за его стремление к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.