Трамп уверен, что эпидемия COVID-19 в США почти закончилась

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5 июня 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент США Дональд Трамп, Yuri Gripas/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в пятницу сделал резонансное заявление. По словам американского лидера, эпидемия COVID-19 в стране почти закончилась.

По словам Дональда Трампа для США эпидемия коронавируса нового типа является практически пройденным этапом.

Отметим, что в последнее время на территории Соединенных Штатов сокращается число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Тем не менее, к настоящему моменту в стране выявлено почти 1,9 миллиона заболевших. Скончались более 108 тысяч человек.