Мэр Нью-Йорка призвал всех участников протестов в городе сдать тест на COVID-19

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5 июня 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лаборатория, pixabay.com

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал всех, кто ранее принимал участие в акциях протеста, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией, сдать тесты на COVID-19.

Билл Де Блазио обратился к жителям Нью-Йорка в пятницу, 5 июня, в рамках ежедневной пресс-конференции.

Мэр города подчеркнул, что угроза заражения коронавирусной инфекцией по-прежнему существует, а массовые собрания людей очень опасны, так как могут вызвать рост количества случаев инфицирования. Де Блазио напомнил о важности соблюдения социальной дистанции и ношения масок.