Перед ЕГЭ могут тестировать на коронавирус

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5 июня 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре сообщили, что в этом году возможно проведение экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию перед сдачей Единого государственного экзамена.

При этом в ведомстве подчеркнули, что окончательное решение относительно тестирований на коронавирус COVID-19 еще не принято. «В настоящее время возможность использования экспресс-тестов в пунктах проведения экзаменов прорабатывается. Решение пока не принято», - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее эксперты рассказали, как пандемия коронавируса COVID-19 сказалась на механизмах сдачи Единого государственного экзамена.