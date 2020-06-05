Перед ЕГЭ могут тестировать на коронавирус

В Роспотребнадзоре сообщили, что в этом году возможно проведение экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию перед сдачей Единого государственного экзамена.
При этом в ведомстве подчеркнули, что окончательное решение относительно тестирований на коронавирус COVID-19 еще не принято. «В настоящее время возможность использования экспресс-тестов в пунктах проведения экзаменов прорабатывается. Решение пока не принято», - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее эксперты рассказали, как пандемия коронавируса COVID-19 сказалась на механизмах сдачи Единого государственного экзамена.