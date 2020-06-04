Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Эксперты: как COVID-19 изменил механизм сдачи ЕГЭ

, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Эксперты: как COVID-19 изменил механизм сдачи ЕГЭ
фото: pixabey

Государственную итоговую аттестацию для выпускников перенесли на начало июля из-за распространения коронавируса. Рособрнадзор опубликовал уточненное расписание для проведения ЕГЭ, согласно которому первый экзамен состоится 3 июля.

В свою очередь, член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Константин Тхостов рассказал, что экзамен сдают только заинтересованные в поступлении в вуз школьники.

"ЕГЭ в этом году, как никогда ранее, полностью выполняет свою основную функцию – вступительного экзамена в высшие учебные заведения. Очень положительным считаю опыт разведения самого массового экзамена по русскому языку на два потоковых дня. Это не только поможет минимизировать риски распространения инфекции, но просто логично", - добавил он.

СЕ

В мире

На Украине собирают подписи за отставку нового правительства

На Украине собирают подписи за отставку нового правительства

За год работы президента Владимира Зеленского уже второй состав правительства Украины может быть отправлен в отставку. Пока в Киеве надеются на утверждение новой кредитной программы МВФ, в Верховной раде собирают подписи за отставку кабинета министров.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью