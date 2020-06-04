Эксперты: как COVID-19 изменил механизм сдачи ЕГЭ

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4 июня 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Государственную итоговую аттестацию для выпускников перенесли на начало июля из-за распространения коронавируса. Рособрнадзор опубликовал уточненное расписание для проведения ЕГЭ, согласно которому первый экзамен состоится 3 июля.

В свою очередь, член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Константин Тхостов рассказал, что экзамен сдают только заинтересованные в поступлении в вуз школьники.



"ЕГЭ в этом году, как никогда ранее, полностью выполняет свою основную функцию – вступительного экзамена в высшие учебные заведения. Очень положительным считаю опыт разведения самого массового экзамена по русскому языку на два потоковых дня. Это не только поможет минимизировать риски распространения инфекции, но просто логично", - добавил он.