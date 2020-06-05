В Мадриде и Барселоне с понедельника смягчат карантинные меры

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5 июня 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

спортсмены в Мадриде, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency

Министерство здравоохранения Испании обновило карантинные меры, введенные в связи с пандемией COVID-19. В частности, Мадриду и Барселоне позволили перейти на предпоследний этап "деэскалации".

Изменения начнут действовать с понедельника. Чуть более половины Испании с 8 июня перейдет на последнюю стадию смягчения ограничений.

На второй (предпоследней) фазе отменяется "расписание" для прогулок и занятий спортом, начинают функционировать крупные торговые центры. Людям разрешают собираться группами до 15 человек. Более того, бары и рестораны получают возможность обслуживать клиентов внутри помещений, возобновляют работу бассейны и детские сады.