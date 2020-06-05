Глава Минфина Финляндии на фоне скандала подала в отставку

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5 июня 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг Финляндии, pixabay.com

В пятницу, 5 июня, стало известно, что министр финансов Финляндии, лидер партии "Финляндский центр" Карти Кулмуни подала в отставку. Данное решение она приняла на фоне недавно разразившегося скандала.

Ранее Карти Кулмуни оказалась в центре скандала из-за приобретения ею тренингов по ораторскому искусству, которые были оплачены из государственного бюджета. Сумма покупки составила 50 тысяч евро. Глава министерства пообещала вернуть деньги.

Сегодня в рамках пресс-конференции министр финансов Финляндии заявила, что покидает ряды правительства. Уточняется, что премьер-министр страны Санна Марин данное решение поддержала.