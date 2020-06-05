В мае уровень безработицы в США достиг 13,3%

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5 июня 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

доллары и центы, pixabay.com

В мае уровень безработицы на территории Соединенных Штатов Америки сократился и составил 13,3%. Соответствующая информация содержится в докладе, подготовленном американским министерством труда.

За прошедший месяц количество рабочих мест в США увеличилось на 2,5 млн. Эксперты ранее ожидали, что уровень безработицы в стране достигнет 20 процентов, а число рабочих мест снизится на 8 млн.

В апреле 2020 года уровень безработицы в Штатах составил 14,7% – без работы остались 20,5 млн американцев.

Накануне сообщалось, что количество первичных заявок на получение пособий по безработице в США за минувшие 11 недель превысило 42 млн.