Экономисты прогнозируют, какой может быть безработица в России

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4 июня 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

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Экономисты считают, что при кризисе из-за возможной второй волны коронавирусной инфекции России грозит «катастрофическая» безработица. В докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) говорится, что вызванный пандемией коронавируса кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы».

Эксперты считают, что уровень безработицы может подскочить до 8–10% от рабочей силы в случае реализации пессимистичного сценария. По данным Минтруда на 2 июня, официальная численность зарегистрированных в центрах занятости безработных россиян достигла 2,1 млн человек. Проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов оценил рост безработных на 1,5 млн человек за два месяца как фантастический.

Экономисты ЦМАКП оценили последствия для занятости в зависимости от глубины кризиса. При оптимистичном сценарии карантин завершится в июне.

Предприятия умеренно сократят сотрудников. Уровень безработицы на пике составит 5,3–5,6%. Реальные зарплаты начнут расти на 0,5–0,7% в 2021 году.

Базовый сценарий предполагает повторный карантин из-за коронавируса осенью-зимой. Безработица вырастет до 8–8,3% в 2021 году. Реальные зарплаты сократятся на 4,5–4,8% в 2020 году и выйдут на темпы роста в 2,2–2,5% только в 2023 году.

В пессимистичный сценарий заложено, что пандемия затянется до первого квартала 2022 года. Это вызовет глубокий шок мировой экономики с беспрецедентным падением мирового ВВП на 5–5,2%. При этом безработица в России вырастет до «катастрофических» 10,5–10,7%. Реальные зарплаты упадут на 9–9,3% в 2020 году. Рост на 2–2,5% ожидается только в 2023 году.

План российского правительства по восстановлению экономики состоит из трех этапов:

На первом - до конца 2020 года ситуация должна стабилизироваться.

На втором - со второго квартала 2021 года начнется восстановление.

На третьем - в четвертом квартале 2021 года экономика перейдет к росту.

Общенациональный план восстановления экономики предполагает снижение безработицы до уровня не более 5% на конец 2021 года.