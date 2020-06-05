Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Швеции число умерших пациентов с коронавирусом превысило 4,6 тысячи человек

, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Швеции число умерших пациентов с коронавирусом превысило 4,6 тысячи человек
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Швеции число смертельных случаев, связанных с заражением коронавирусом, 5 июня достигло 4639 человек. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции представитель Агентства здравоохранения региона Сара Буфорс.

Всего с начала пандемии зарегистрированы 42 939 случаев COVID-19. Ситуация с вирусом в стране стабильная.

«Мы фиксируем больше случаев заражения в последние дни, мы думаем, что это связано с тем, что сейчас проводится больше тестов", - заявила Буфорс.

В четверг правительство Швеции заявило, что теперь сдать анализ на коронавирусную инфекцию смогут все лица с симптомами, тестирование будет бесплатным.

Ранее сообщалось: еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон рассказала, когда Европейский Союз начнет открывать внешние границы.

ЕЧ

В мире

Секретарь украинского Совнацбеза предсказал распад России «при нашей жизни»

Секретарь украинского Совнацбеза предсказал распад России «при нашей жизни»

Российскую Федерацию в будущем ждет распад. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями СМИ выступил некоторое время назад Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности Украины.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью