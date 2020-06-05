Стало известно, когда Евросоюз начнет открывать внешние границы

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5 июня 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, pixabay.com

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон в рамках пресс-конференции, которая состоялась Брюсселе в пятницу, 5 июня, рассказала, когда Европейский Союз начнет открывать внешние границы.

Предполагается, что ЕС приступит к поэтапному снятию ограничений на необязательные поездки в третьи страны, введенные ранее из-за пандемии COVID-19, в начале июля.

Ильва Йохансон уточнила, что многие министры внутренних дел стран-членов Евросоюза в ходе сегодняшней видеоконференции поддержали продление ограничений на внешних границах еще на две недели.