Стало известно, когда Евросоюз начнет открывать внешние границы

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон в рамках пресс-конференции, которая состоялась Брюсселе в пятницу, 5 июня, рассказала, когда Европейский Союз начнет открывать внешние границы.
Предполагается, что ЕС приступит к поэтапному снятию ограничений на необязательные поездки в третьи страны, введенные ранее из-за пандемии COVID-19, в начале июля.
Ильва Йохансон уточнила, что многие министры внутренних дел стран-членов Евросоюза в ходе сегодняшней видеоконференции поддержали продление ограничений на внешних границах еще на две недели.