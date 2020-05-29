В МИД объяснили россиянам, почему не надо торопиться планировать поездки за границу

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29 мая 2020, 22:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел России объяснило россиянам, почему не стоит торопиться планировать отпуск за границей и поездки за рубеж в ближайшее время, пока в разных странах люди болеют коронавирусной инфекцией.

Россиян предостерегли от планирования выезда на отдых за рубеж, так как в большинстве курортных стран сохраняется довольно высокий уровень распространения коронавирусной инфекции. Также в МИД напомнили, что много граждан РФ все еще не могут вернуться домой из своих предыдущих поездок за границу.

В МИД РФ обратили внимание, что в случае Австрии, Венгрии, Германии, Польши, Словакии, Чехии и Швейцарии говорить о восстановлении полноценного международного транспортного сообщения и туристических обменов с Россией преждевременно.

По данным МИД, скорее всего, европейские страны откроются друг для друга в июне-июле, и только после этого будет приниматься решение об открытии внешних границ Евросоюза.

Власти Китая до сих пор сохраняют ограничение на въезд для иностранных граждан. Вьетнам, Индонезия, Сингапур, Таиланд рассматривают планы по частичному снятию внутренних ограничений, но у них действуют запреты на въезд большинства категорий иностранцев и карантинный режим.

Как отметили в МИД РФ, отдых в Турции станет возможным после завершения санитарно-эпидемиологической сертификации туристических объектов.

Правительство, как смогло, прорекламировало внутренний туризм