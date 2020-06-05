В Бостоне полицейские встали на колени перед протестующими

Журналист Павел Каныгин рассказал о протестных акциях, проходящих в американском Бостоне. По его наблюдениям, среди участников протеста много студентов, пожилых людей и семейных пар с детьми.

Как сообщает журналист, во вторник протестное шествие во Франклин-парке началось с того, что на 8 минут 46 секунд люди легли на асфальте перед его входом. Именно столько времени офицер Шовин душил коленом Джорджа Флойда, пока тот не задохнулся.

Один из участников митинга Эдвард пришел на акцию с женой и дочерью.

«Мы пришли, чтобы поддержать наше афроамериканское коммьюнити и послать властям сигнал о том, что без уважения к людям в обществе не будет процветания, - сказал Эдвард. - И еще важнее, что, как папа, я должен показать ребенку, что ради мира необходимо бороться не только за свои права, но и за права тех людей, кто лишен привилегий, для кого затруднен сам доступ к возможностям».

Самым ярким примером расизма, по мнению Эдварда, являются полицейские задержания, когда при одинаковых подозрениях риск получить арест для афроамериканцев бывает в 10 раз выше, чем для белых. При этом чернокожие социально не защищены - многие афроамериканцы живут в бедных кварталах и ходят в плохие школы, едят дешевые завтраки, чаще попадают в дурные компании, а потом и в тюрьму, чаще болеют и раньше умирают.

В прошлое воскресенье в Бостоне часть протестующих отправилась громить магазины.

«Я не знаю, кто эти люди и откуда. То, что они делают, портит общее дело и посылает неверный месседж. Хотя власть видит, что абсолютное большинство протестующих - мирные граждане, семьи, молодежь, которые не участвуют в преступлениях. Ты не можешь, прикрываясь отдельными крайними проявлениями, судить обо всех. Ты должен видеть суть, а она в том, что люди требуют уважения и прекращения агрессии», - подчеркнул Эдвард, намекая на реплику Дональда Трампа, который, посмотрев сюжет о мародерстве на Fox News, написал твит о том, что протестующие в городах США - одни бандиты.

«Вместо того чтобы услышать людей и показать, что их голоса важны, как сейчас делают мэры, губернаторы и сами полицейские, президент страны продолжает разъединять общество, называя нас преступниками», - сказала учительница Джесс, одна из протестующих.

Журналист подчеркнул, что при проведении шествия его участники старались соблюдать социальную дистанцию. Количество протестующих, по его оценкам, составило порядка 4-5 тысяч человек.

Отдельно Павел Каныгин отметил действия полицейских во время акции:

«После недели протестов по всей стране полиция вела себя сдержанно и с пониманием людского гнева. Она не ставила рамок и заборов вдоль маршрута, не выстраивалась с дубинками и овчарками в узкий коридор. Впрочем, дубинки здесь появились все равно, но уже в самом конце, когда с улиц ушли семейные и пожилые люди. Стычки возникали то тут, то там, а вступающие в контакт с вооруженной полицией, по моему ощущению, осознавали свое право на бунт в полном объеме. Свои права осознавала и бостонская полиция, и когда протестующие пускали в ход фейерверки, целясь в копов, те, перегруппировываясь, лишь изредка, даже нехотя отвечали дубинками. В этот день я не видел задержаний. Но я видел, как после демонстрации люди отправились к зданию полиции Бостона, они встали по периметру здания и люто колотили в ограждение. Люди кричали: «Встань на колени!», «Встань на колени!». И в какой-то момент полицейские встали».