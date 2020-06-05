В ход идут палки, бейсбольные биты, трубы, ножи: русские байкеры защищают Бруклин от погромов

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5 июня 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

Мотоклуб «Братва», состоящий в основном из русскоговорящих, проживающих в Америке, вооружился битами и отправился спасать Брайтон-Бич – мини-Одессу. Байкеры патрулируют район, чтобы защитить местных от протестующих мародеров.

Президент клуба Константин Котов рассказал, что как только они видят что-то подозрительное, останавливаются, берут в руки биты и внимательно следят за тем, что происходит. Чаще всего это отпугивает грабителей. «Тех, кто будет громить, крушить, устраивать беспорядки, мы будем нейтрализировать», - заявил он.

Таких добровольных помощников полиции набралось уже несколько сотен человек.

На днях бизнесменам, работающим на Брайтоне, разослали предупреждение, что в ближайшее время, возможно, будет нападение на офисе. Пришлось срочно эвакуировать технику и заколачивать двери и окна. Аналогичная информация появилась и в соцсетях. В соседних районах жители получают уже открытые угрозы: не помогаешь в борьбе за права темнокожих – вали подальше.

Ранее сообщалось, что в США русскоговорящая община Бруклина попросила «ввести армию и отвоевать улицы».