В США русскоговорящая община Бруклина попросила «ввести армию и отвоевать улицы»

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4 июня 2020, 08:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

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В США русскоговорящая община Бруклина призвала власти восстановить контроль над улицами Нью-Йорка, а при необходимости привлечь военных. В Бруклине в среду, 3 июня, собравшиеся активисты организовали патрулирование района для борьбы с провокаторами и мародерами.

Провокаторы скрываются среди протестующих, которые вышли на улицы после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского. Дружинники ездят по району на автомобилях и мотоциклах по району и сообщают в полицию о подозрительных лицах или предметах.

На сборе выступил один из организаторов патрулирования Исаак Болтянский. По его словам, требования протестующих удовлетворены, трое полицейский арестованы.

"Для чего нам это бездушное насилие? Больше нет необходимости в каком-либо насилии", - сказал Болтянский и попросил: "Пожалуйста, мы просим прекратить все насилие".

Болтянский обратился к губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и президенту Дональду Трампу. "...пожалуйста, восстановите контроль над улицами Нью-Йорка. Никто не должен сидеть дома и думать о том, может ли он выбраться на улицу, и бабушки не должны бояться в своем собственном доме. И наконец, президент Трамп, если мэр и губернатор не слышат, к сожалению, мы просим вас ввести армию и отвоевать улицы". Он призвал остановить грабеж и восстанавливать экономику.

Дональд Трамп готов задействовать закон о подавлении военными протестов, которые вспыхнули в стране после гибели афроамериканца в ходе задержания полицией.