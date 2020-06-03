Трамп готов задействовать закон о подавлении протестов в США военными

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3 июня 2020, 22:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент США Дональд Трамп, White House/via Globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов задействовать закон о подавлении военными протестов, которые вспыхнули в стране после гибели афроамериканца в ходе задержания полицией.

Уточняется, что американский лидер может применить закон о подавлении протестов граждан при помощи военных, однако в настоящий момент в этом нет необходимости.

В ходе регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани подчеркнула, что ситуацию в стране контролируют сотрудники полиции и нацгвардия.

Напомним, ранее в разных штатах начались протесты и беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.