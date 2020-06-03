Трамп готов задействовать закон о подавлении протестов в США военными

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов задействовать закон о подавлении военными протестов, которые вспыхнули в стране после гибели афроамериканца в ходе задержания полицией.
Уточняется, что американский лидер может применить закон о подавлении протестов граждан при помощи военных, однако в настоящий момент в этом нет необходимости.
В ходе регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани подчеркнула, что ситуацию в стране контролируют сотрудники полиции и нацгвардия.
Напомним, ранее в разных штатах начались протесты и беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.