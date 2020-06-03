Экс-посол США на Украине высказался о протестах и беспорядках в американских городах

Бывший посол Соединенных Штатов Америки на Украине Джон Эдвард Хербст прокомментировал протесты на американской территории, которые начались после убийства афроамериканца сотрудником полиции.
Дипломат призвал делать разницу между протестами и беспорядками. По мнению Джона Эдварда Хербста, протесты против того, что случилось с господином Джорджем Флойдом – это правильно и естественно.
По словам экс-посла Соединенных Штатов на Украине, все американские политики поддерживают право граждан США устраивать в подобных случаях демонстрации. Однако они не одобряют беспорядки, попытки украсть что-либо в магазинах или сделать больно другим людям.