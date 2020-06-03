Экс-посол США на Украине высказался о протестах и беспорядках в американских городах

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3 июня 2020, 21:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

протест в США, PPI/Keystone Press Agency

Бывший посол Соединенных Штатов Америки на Украине Джон Эдвард Хербст прокомментировал протесты на американской территории, которые начались после убийства афроамериканца сотрудником полиции.

Дипломат призвал делать разницу между протестами и беспорядками. По мнению Джона Эдварда Хербста, протесты против того, что случилось с господином Джорджем Флойдом – это правильно и естественно.

По словам экс-посла Соединенных Штатов на Украине, все американские политики поддерживают право граждан США устраивать в подобных случаях демонстрации. Однако они не одобряют беспорядки, попытки украсть что-либо в магазинах или сделать больно другим людям.