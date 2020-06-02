Песков в беседе с журналистами коснулся темы беспорядков в США

Аргументы Недели → В мире 13+

2 июня 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В Кремле во вторник, 2 июня, прокомментировали беспорядки, которые происходят на территории Соединенных Штатов Америки. Мнение выразил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Ранее в городах США началась волна протестов и беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца от рук полицейского в Миннеаполисе.

Песков отметил, что в России своя повестка дня. По словам пресс-секретаря Путина, то, что происходит сейчас в Америке, не происходит на территории РФ.

Говоря об инциденте, который был зафиксирован в Екатеринбурге, где молодой человек, подозреваемый в краже обоев из магазина, оказал сопротивление силовикам в ходе штурма квартиры и погиб, Дмитрий Песков подчеркнул, что не располагает детальной информацией о происшествии. Он также заметил, что никаких параллелей с ситуацией в США не видит.

В Кремле также добавили, что превышение полномочий полицейскими – тема, которая строго регулируется законами и служебными инструкциями.