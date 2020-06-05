Китай борется с митингами и протестами, повышая благосостояние граждан

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5 июня 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Западные государства и Гонконг напомнили миру о событии, произошедшем 31 год назад. В 1989 году китайская армия подавила протестное выступление студентов на площади Тяньаньмэнь в Пекине.



В годовщину события меры безопасности в столице были усилены. На площади находилось большое количество полицейских. Государственные медиа не упоминали про годовщину.



Российские китаеведы отмечают, что государство имеет хорошие экономические показатели, даже после пандемии. Идёт оздоровление экономики. За последние 30 лет Китай превысил среднемировые темпы роста. Социальный уровень простых китайцев заметно улучшился. Населению поставили «прививку» от цветных революций».



Строгая внутренняя политика не мешает китайцам проводить акции протеста против органов управления государством. Люди перекрывают дороги, организуют митинги. Но для проведения серьёзных мероприятий нет причины. Китайская власть удовлетворяет ожидания населения. Острого социального кризиса в государстве не наблюдается. Руководство Китая постоянно разрабатывает новые программы по улучшению благосостояния граждан. В последнее время большой акцент делается на создание крупного среднего класса и сокращение бедности.





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