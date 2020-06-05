Гонконгу предложили британскую крышу

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5 июня 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

Британский премьер-министр Борис Джонсон ошарашил весь мир неординарным предложением предоставить всем жителям Гонконга британское подданство. Фактически таким образом политик присоединился к американскому противостоянию Китаю.



Юридически Гонконг принадлежит Китаю, но имеет особенные условия и права. США всячески поддерживают Гонконг, который стремительно развивается экономически и тяготеет к демократически ценностям. В идеале гонконгцы хотели бы государственной самостоятельности, независимости от Китая.



Уже 350 000 жителей Гонконга имеют британские паспорта, осталось дать гражданство ещё 2,5 миллионам. Заявление, конечно, выглядит популистским и не новым в мировой политике. Россия в своё время быстро опаспортила жителей Абхазии, Крыма и Донбасса. Но это исторические территории одной империи, а где Гонконг и где Лондон? В мире после пандемии коронавируса назревают новые геополитические тенденции.



