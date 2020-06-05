Женщина смогла похудеть на 76 килограммов без изнуряющих диет

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5 июня 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

фото: девушка показывает талию, pixabay.com

Жительница английского графства Кент нашла способ похудеть на 76 килограммов. Отмечается, что британка весила 140 кг в 2015 году.

При этом речь идет не о чудодейственной диете или системе питания, а хирургическом вмешательстве. Британка приняла решение сделать операцию по желудочному шунтированию. Врачи сократили размер органа на 80 процентов.

Однако на этом женщина не остановилась. После выписи из больницы англичанка вступила в местный беговой клуб и начала регулярно выходить на пробежки. Кроме того, она даже стала участвовать в полумарафонах. Сейчас женщина весит 64 кг и тщательно поддерживает свою форму.

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