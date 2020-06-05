Женщина смогла похудеть на 76 килограммов без изнуряющих диет

Жительница английского графства Кент нашла способ похудеть на 76 килограммов. Отмечается, что британка весила 140 кг в 2015 году.
При этом речь идет не о чудодейственной диете или системе питания, а хирургическом вмешательстве. Британка приняла решение сделать операцию по желудочному шунтированию. Врачи сократили размер органа на 80 процентов.
Однако на этом женщина не остановилась. После выписи из больницы англичанка вступила в местный беговой клуб и начала регулярно выходить на пробежки. Кроме того, она даже стала участвовать в полумарафонах. Сейчас женщина весит 64 кг и тщательно поддерживает свою форму.
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