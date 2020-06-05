Ученый прокомментировал эффективность дезинфекции улиц во время пандемии коронавируса

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5 июня 2020, 07:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дезинфекция. Фото: pixabay.com

Итальянский ученый Сальваторе Куриале оценил эффективность дезинфекции улиц во время пандемии коронавирусной инфекции. Специалист уверен, что вреда такие меры не нанесут, но и особой эффективности не дадут.

«С точки зрения сдерживания вируса, полезность дезинфекции улиц довольно минимальна: важнее соблюдение дистанции и правил гигиены. Вирус попадает в организм главным образом через слизистые», - считает Куриале.

По его словам, вероятность того, что COVID-19 будет жить на уличных поверхностях хотя бы несколько часов, крайне мала. Эксперт отметил, что в первую очередь нужно не пренебрегать ношением защитных масок, чаще мыть руки и избегать физических контактов.