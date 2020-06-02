Медики рассказали о вреде чрезмерной дезинфекции против COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

2 июня 2020, 21:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Фото: pixabay

Дети переносят COVID-19 легко или бессимптомно, однако они способны заразить старших родственников. Именно по этой причине, как отмечают специалисты, многие родители предпринимают излишние меры предосторожности.

Так, по мнению врачей, чересчур большое количество антисептика и горы влажных салфеток могут навредить здоровью ребенка и спровоцировать в будущем серьезные заболевания.

"Меня спрашивают, как часто нужно опрыскивать антисептиком ребёнка, который даже не ходил в ближайшие несколько часов на улицу. Или нужно ли несколько раз в день мыть дом хлоросодержащими средствами, обрабатывать постоянно руки", - рассказал педиатр Андрей Продеус.