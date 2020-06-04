Политолог прокомментировала отказ Киева от создания консультативного совета по Донбассу: может повториться 2014 год

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4 июня 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Сергей Среда

Позиция властей Украины свидетельствует о том, что заокеанские кураторы приняли решение начать эскалацию конфликта. Наталья Макеева, политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз, прокомментировала позицию Киева. По ее мнению, Минские соглашения окончательно провалены.

Представитель самопровозглашенной ЛНР Родион Мирошник сообщил, что Киев в одностороннем порядке отказался от создания согласованного консультативного совета при политической подгруппе, предполагающего выработку предложений по урегулированию конфликта в Донбассе.

По мнению Натальи Макеевой, "если все эти годы украинская сторона хотя бы номинально, на словах, признавала соглашения, то сейчас Киев отказывается от самой идеи мирного урегулирования".

"Понятно, что такие стратегические решения принимаются совсем в другом месте. Видимо, в США, которые таким образом решают свои геополитические вопросы, решили, что уже хватит играться с Минском-2, пора начинать эскалацию конфликта", - сказала политолог в интервью радио Sputnik.

По ее словам, оэто уже очевидно, так как обстрелы усиливаются, и Донбасс не питает иллюзий, готовится к тому, что может повториться 2014 год, и возможно – в худшей форме.

Бывший депутат Рады Анна Скороход предрекла возможный развал Украины из-за автономии Донбасса.