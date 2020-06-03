Власти Вашингтона еще на сутки продлили комендантский час

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3 июня 2020, 22:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вашингтон, pixabay.com

Власти столицы Соединенных Штатов Америки Вашингтона продлевают режим комендантского часа еще на сутки. Об этом в рамках пресс-конференции вечером в среду сообщила мэр города Мюриэл Боузер.

Режим комендантского часа вступит в силу сегодня в 23:00 по местному времени (06:00 четверга по Москве) и завершится в 06:00 четверга (13:00 по Москве).

Мюриэл Боузер добавила, что решение о том, будет ли режим вновь продлен 4 июня, власти Вашингтона примут позже. Это будет зависеть от ситуации в городе.

Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов задействовать закон о подавлении военными протестов, которые вспыхнули в стране после гибели афроамериканца в ходе задержания полицией.