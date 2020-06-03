В ВОЗ прокомментировали информацию о возможности лечения COVID-19 витаминами

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3 июня 2020, 21:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

витамины, pixabay.com

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в среду, 3 июня, прокомментировал информацию о возможности лечения коронавируса нового типа витаминами.

В рамках брифинга в Женеве Майкл Райан заявил, что в настоящий момент нет доказательств, что какой-либо витамин, в частности, витамин С, способен вылечить человека от коронавирусной инфекции. Он, однако, заметил, что полезно вести здоровый образ жизни.

Глава программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения уточнил, что организации известно о том, что в некоторых странах отдельные витамины используются в процессе лечения COVID-19.