В ВОЗ прокомментировали информацию о возможности лечения COVID-19 витаминами

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в среду, 3 июня, прокомментировал информацию о возможности лечения коронавируса нового типа витаминами.
В рамках брифинга в Женеве Майкл Райан заявил, что в настоящий момент нет доказательств, что какой-либо витамин, в частности, витамин С, способен вылечить человека от коронавирусной инфекции. Он, однако, заметил, что полезно вести здоровый образ жизни.
Глава программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения уточнил, что организации известно о том, что в некоторых странах отдельные витамины используются в процессе лечения COVID-19.