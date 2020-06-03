Кремль отреагировал на заявление Трампа о желании заключить ядерное соглашение с РФ

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3 июня 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Кремль, pixabay.com

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в среду, 3 июня, прокомментировал заявление лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о желании заключить "ядерный пакт" с Россией.

Ранее президент США в рамках интервью радио Fox подчеркнул, что "безопасный атом" является самой большой мировой проблемой.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, в Кремле считают, что министры иностранных дел России и Соединенных Штатов должны интенсифицировать работу с учетом того, что время по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений уходит.

Напомним, действие соглашения, которое было подписано в 2010 году, истекает в феврале 2021 года.