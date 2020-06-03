Трамп заявил, что не прятался в бункере во время протестов возле Белого дома

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3 июня 2020, 18:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 4 июня, заявил, что что не прятался в бункере во время протестов в Вашингтоне, как сообщали ранее некоторые средства массовой информации.

СМИ также утверждали, что Трамп потребовал разогнать протестующих неподалеку Белого дома, чтобы он смог сфотографироваться на фоне церкви, которую ранее пытались поджечь люди, возмущенные убийством афроамериканца сотрудником полиции.

Американский лидер заявил, что не находился в бункере, когда на улицы вышли граждане для проведения акции. Также он подчеркнул, что не отдавал приказ разогнать участников протестов.