Источники: Трампа спрятали в бункере из-за протестов в возле Белого дома

Источники сообщают, что президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в минувшую пятницу спрятали в особом бункере из-за массовых протестов, которые проходили неподалеку от Белого дома.
Согласно данным издания The New York Times, пока не уточняется, что именно заставило сотрудников спецслужб отвести американского лидера в подземный бункер, однако известно, что существуют специальные протоколы для защиты президента США, когда Белый дом находится под угрозой.
Ранее сообщилось, что в Вашингтоне протестующие начали громить магазины и жечь урны после того, как сотрудники полиции оттеснили их от резиденции президента.