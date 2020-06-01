Источники: Трампа спрятали в бункере из-за протестов в возле Белого дома

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1 июня 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

президент США Дональд Трамп, Stefani Reynolds/CNP/AdMedia

Источники сообщают, что президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в минувшую пятницу спрятали в особом бункере из-за массовых протестов, которые проходили неподалеку от Белого дома.

Согласно данным издания The New York Times, пока не уточняется, что именно заставило сотрудников спецслужб отвести американского лидера в подземный бункер, однако известно, что существуют специальные протоколы для защиты президента США, когда Белый дом находится под угрозой.

Ранее сообщилось, что в Вашингтоне протестующие начали громить магазины и жечь урны после того, как сотрудники полиции оттеснили их от резиденции президента.