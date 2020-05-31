Дональд Трамп пригрозил чернокожим собаками и зловещим оружием

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31 мая 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

История в Миннеаполисе вопиюща даже по меркам американской полиции. На глазах у очевидцев полицейские убили чернокожего, который умолял о помощи и говорил о том, что не может дышать. Реакция Дональда Трампа на происходящее сейчас в США оказалась ошеломляющей.

Американский президент после пятничных протестов перед Белым домом, написал в Twitter, что «если бы протестующие прорвались через забор Белого дома, их бы встретили самые злые собаки и самое зловещее оружие, когда-либо виданное». Прекрасно знающая историю США чернокожая мэр Вашингтона Мюриэль Баузер заявила:

«Отсылка к злым собакам является неприкрытым напоминанием афроамериканцам о сторонниках сегрегации, которые спускали собак на женщин, детей и невинных людей на юге».

С таким же успехом, к примеру, Ангела Меркель могла бы написать по поводу протестующих против несправедливости евреев, что их встретят самым ядовитым газом из всех когда-либо существовавших.

Подобная реакция Трампа на протесты могла быть далеко неслучайной. В прошлом году президент США посоветовал нескольким «цветным» конгрессвуман, возвращаться «туда, откуда они родом». Через какое-то время Трамп начал атаку в Twitter на чернокожего конгрессмена Элайджу Каммингса. Президент США назвал город Балтимор, который представлял Каммингс и в котором большинство жителей чернокожие, «наводненным крысами и грызунами бардаком».

Происходящим в американских городах мародерством Трамп возмущается тоже своеобразно. Он не нашел ничего лучше, чем написать в Твиттере: «там где мародерство, начинается стрельба». Это дословная цитата из заявления начальника полиции Майами Уолтера Хидли, который использовал ее в 1967 году во время гражданских беспорядков, прошедших по всей стране и ставших известными как «расовые беспорядки». С помощью этой фразы Хидли объяснил применение насилия для жестокого разгона протестующих, которых он назвал «трущобными бандитами».

Главной причиной массового отсутствия благополучия среди чернокожих считается так называемый институциональный расизм. Самым ярким примером институциональной дискриминации является образовательная система США. Так, в государственную школу в стране можно ходить только в районе проживания. Это автоматически делит школы на «черные», а значит, плохие, потому что они находятся в неблагополучных районах, и «белые», а значит, хорошие. Переехать в район с хорошей школой почти всегда невозможно - из-за уровня образования в такой школе цены на недвижимость в районе взлетают до небес. Соответственно, в хорошие государственные школы в США ходят только богатые и почти всегда белые. Нужно ли говорить, что поступить в хороший университет из плохой школы невозможно. Соответственно, у чернокожего ребенка ничтожно мало шансов, выбраться из замкнутого круга через социальные лифты.

Примером институционального расизма является полицейский и судебный произвол в отношении чернокожих. По данным The Washington Post, в среднем в США от рук полицейских погибает 1000 человек в год. Половина из них «черные». Но учитывая, что чернокожее население США составляет всего 13%, чернокожих в результате полицейской стрельбы погибает диспропорционально много: 30 человек на миллион среди чернокожих против 12 на миллион среди белых. По статистике, один из тысячи черных мужчин и подростков оказывается убитым при задержании. Это в 2,5 раза чаще, чем среди белых мужчин и подростков.