Вторая партия аппаратов ИВЛ направлена в Россию из США

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3 июня 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

больничная палата, XinHua

Высокопоставленный представитель администрации США в среду, 3 июня, заявил, что американская сторона уже отправила в Россию вторую партию из 150 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Предполагается, что аппараты ИВЛ будут доставлены в грядущий четверг, 4 июня.

Ранее Вашингтон сообщил, что России для борьбы с пандемией COVID-19 выделили 200 устройств. Первая партия, состоявшая из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, была отправлена российской стороне ранее.

Напомним, РФ в свою очередь направила в Соединенные Штаты самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием.