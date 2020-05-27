Пензенские медики сумели спасти мужчину, который три недели находился на ИВЛ

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27 мая 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: penzainform.ru

Врач. Фото: сайт Минздрава

Из Пензенского областного клинического центра спецвидов медпомощи выписали 33-летнего мужчину, которого полтора месяца лечили от новой коронавирусной инфекции.

В областной Минздраве рассказали, что мужчина «поступил по скорой», состояние было очень тяжелое, двусторонняя тотальная пневмония – поражение 90% легочной ткани. Пациент был госпитализирован сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии, три недели жизнь поддерживалась только благодаря аппарату искусственной вентиляции легких.

Чтобы обеспечить пациенту высококвалифицированную помощь, пензенские медики советовались с коллегами из Москвы, специализирующимися на лечении нового заболевания.

На четвертую неделю нахождения в больнице мужчина стал дышать самостоятельно. После выздоровления он записал видео с благодарностью и отправил его сотрудникам центра, отметив, что месяц в больнице оказался для него насколько трудным, настолько и важным.

Ранее сообщалось, что в Москве 94-летнего пациента перевели на реабилитацию после месяца на ИВЛ.