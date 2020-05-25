В Москве 94-летнего пациента перевели на реабилитацию после месяца на ИВЛ

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25 мая 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]

Победившие коронавирус. Фото: Facebook Дениса Проценко

В инфекционной больнице в Коммунарке 94-летнего пациента с коронавирусом перевели в реабилитационный блок.

Пожилой мужчина почти месяц находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

На своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко написал, что «после более 40 дней интенсивной терапии, 28 дней ИВЛ, сегодня он на самостоятельном дыхании, и переходим на следующий этап реабилитации».

Проценко также отметил, что это «очень важная для нас фотография, которую попросил сделать сам пациент».

Ранее Проценко рассказал, сколько в Коммунарке больных с COVID-19.