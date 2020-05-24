Проценко рассказал, сколько в Коммунарке больных с COVID-19

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24 мая 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

Больница. Фото: pixabay.com

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, сколько в медучреждении на сегодняшний день находится пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

Проценко в соцсети написал, что в больнице у 154 пациентов диагностирован коронавирус COVID-19. Всего в Коммунарке проходят лечение 210 человек. Проценко добавил, что за последние 24 часа врачи выписали четырех пациентов, один человек скончался.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области за сутки коронавирусной инфекцией заразилось рекордное число людей, больше трети из них работает на градообразующих предприятиях.